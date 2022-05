Fehler beim Einfädeln führt zu Unfall auf der A3 bei Aschaffenburg

Ein 30-jähriger aus dem Raum Aschaffenburg wollte am Mittwoch, gegen 16:45 Uhr, mit seinem Auto auf die Autobahn A 3 in Richtung Würzburg auffahren. An der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost fuhr er zunächst auf dem Beschleunigungsstreifen und versuchte sich in der Folge in den bereits zähfließenden Verkehr einzuordnen. Dabei kam es allerdings zum Zusammenstoß mit dem Lastwagen eines 57-Jährigen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von geschätzten 3500 Euro. Verletzt wurde niemand, allerdings kam es zu Verkehrsbehinderungen auf dem Auffahrtsast und auf der Autobahn A 3 in Richtung Würzburg. Die hinzualarmierte Feuerwehr wurde nicht mehr benötigt.

stru/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach