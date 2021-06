Fehler beim Auffahren auf A3 bei Hösbach: 19-Jähriger prallt mit Auto auf Laster

Er war an der Anschlussstelle Hösbach in Fahrtrichtung Frankfurt auf die A 3 aufgefahren. Auf dem Einfädelungsstreifen stand laut Polizei ein Pannen-Lkw. Der 19-Jährgie wich auf die Hauptfahrbahn aus und übersah einen Sattelzug auf dem rechten Fahrstreifen.

Der Fahrer des Sattelzugs konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden, stieß mit dem Skoda zusammen, drehte diesen und schob das Fahrzeug einige Meter vor sich her. Verletzt wurde niemand. Die beteiligten Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Am Skoda wurde die Beifahrerseite stark in Mitleidenschaft gezogen, der Schaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt. An der Zugmaschine entstand nur ein geringer Schaden.Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme wurde der mittlere und linke Fahrstreifen gesperrt. Es kam nur zu einem geringen Rückstau.