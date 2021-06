Fehlender Führerschein, Drogen und Akohol: Mann in Großostheim angehalten

Der 54-jährige Fahrer war zuvor auf der Staatsstraße 3115 mit überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis war. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Urintest schlug positiv auf THC und Kokain an. Schlussendlich fiel dem Mann auch noch eine geringe Menge Kokain aus dem Mund-Nasen-Schutz heraus. Das Rauschgift sowie der Roller wurden sichergestellt. Der Rollerfahrer musste die Streife begleiten, sodass ein Arzt eine Blutprobe nehmen konnte. Den 54-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wegen Trunkenheit im Verkehr und nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Opel angefahren und geflüchtet

Damm. Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte am Montag, zwischen 07 Uhr und 08 Uhr, einen Pkw Opel. Dieser stand in der Boppstraße geparkt und weist nun Kratzer an der vorderen Fahrzeugfront auf. Der Schaden beläuft sich im vierstelligen Bereich.

Beim Türöffnen Fahrradfahrerin übersehen - Eine leicht Verletzte

Aschaffenburg. Am Montag, gegen 13:15 Uhr, öffnete ein 51-jähriger VW-Fahrer die Tür seines stehenden Caddy. Hierbei übersah er eine von hinten, auf dem Roßmarkt nahende Fahrradfahrerin. Die 44-Jährige stürzte und erlitt Prellungen. An den beiden Fahrzeugen entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden.

Motorradfahrer geriet in den Seitenstreifen und stürzt

Rothenbuch. Am Montagmittag, gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 26 von Hain kommend in Richtung Lohr. In einer leichten Linkskurve geriet der 20-Jährige nach rechts in den unbefestigten Seitenstreifen. Nachdem er dort den Entwässerungsgraben durchfuhr kam der Motorradfahrer zu Fall. Die Retter führten den leicht Verletzten einem Krankenhaus zu. Das BMW Zweirad wurde in vierstelliger Höhe beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Weißer Roller begeht Unfallflucht

Goldbach. Ein unbekannter Rollerfahrer, kollidierte am Montagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, mit einem Pkw Hyundai, der die Hauptstraße in Richtung Aschaffenburger Straße befuhr. Der Zweiradfahrer querte von der Brunnenstraße kommend und musste dem Pkw die Vorfahrt gewähren. Jedoch fuhr der Unbekannte in die Kreuzung ein und mit seinem Vorderrad in den hinteren rechten Autoreifen. Nach dem Zusammenstoß entzog sich der Rollerfahrer in Fahrtrichtung Sachsenhausen der ordnungsgemäßen Unfallaufnahme und ließ die VW-Fahrerin mit einem dreistelligen Schaden zurück. Verletzt wurde niemand. Es ist lediglich bekannt, dass der Roller des Unfallflüchtigen weiß war.

Einbruchversuch in Ringheimer Firma - Zeugen gesucht

Großostheim-Ringheim. Im Zeitraum von Samstag, 14 Uhr bis Montag, 06 Uhr versuchte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einer Gartenbaufirma im Ostring zu verschaffen. Hierbei tätigte der Unbekannte mehrere Hebelversuche an Türen und einem Rolltor. Dem Schadensbild nach zu urteilen wird von einem Brech- oder Nageleisen als Tatmittel ausgegangen. Ein Eindringen gelangt dem Täter nicht. Er hinterließ jedoch mehrere tausend Euro Sachschaden.

