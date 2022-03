Gegen 15 Uhr war der Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn auf der Staatsstraße 2315 von Hasloch kommend in Richtung Faulbach unterwegs. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte, bremste ein entgegenkommender Autofahrer ab. Auch ein nachfolgender Motorradfahrer konnte bremsen, die hinter ihm fahrende 51-jährige Motorradfahrerin erkannte die Situation allerdings vermutlich zu spät. Um einen Zusamenstoß mit den Fahrzeugen vor ihr zu vermeiden, versuchte sie auszuweichen, dabei streifte sie das vordere Motorrad und prallte in die Seite des Rettungswagens. Bei dem Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu, sie wurde nach einer Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus geflogen. Die Staatsstraße war rund eine Stunde lang komplett gesperrt.

Die Feuerwehren aus Hasloch und Faulbach waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und die Fahrbahn zu reinigen.

Ralf Hettler