Faulbach: Krad-Fahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine Kawasaki-Fahrerin fuhr am Montag, kurz nach 08:30 Uhr, auf der Staatsstraße 2315 zwischen Faulbach und Hasloch. Die 32-jährige Fahrerin wollte eine Kolonne überholen und kam beim Wiedereinscheren ins rechte Bankett und in die Leitplanke, sodass sie stürzte. Sie musste schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mindestens 8.000 Euro. Zur Regelung des Verkehrs wurde die Freiwillige Feuerwehr aus Faulbach und die Freiwillige Feuerwehr Hasloch eingesetzt.

Amorbach : Vandale im Garten

In der Klostersteige verwüstete ein bisher Unbekannter von Sonntag 21:00 Uhr, bis Montag 06:00 Uhr, einen Garten, indem er mehrere bepflanzte Pflanzringe herauszog, einige Pflanzen zerstörte und einige Kräuterpflanzen entwendete. Der Sach- und Diebstahlsschaden beläuft sich auf insgesamt 140 Euro.

Misslungener Überholvorgang in Dorfprozelten verläuft glimpflich

Eine auf der Staatsstraße 2315 fahrende Opel-Fahrerin wollte am Montag, kurz nach 13:00 Uhr, einen Traktor überholen. Sie setzte zum Überholvorgang an, achtete dabei aber nicht auf den nachfolgenden Verkehr, wo bereits eine Skoda-Fahrerin zum Überholen angesetzt hatte und auf gleicher Höhe war. Sie touchierte den Skoda und versuchte, mit ihrem Auto wieder nach rechts zu ziehen und fuhr dabei dem Traktor in die linke Fahrzeugseite. Anschließend bremste sie ihr Fahrzeug ab, geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Die beteiligten Insassen blieben glücklicherweise unverletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 12.500 Euro.

stru/Polizei Miltenberg