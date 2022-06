Faulbach: BMW schleudert in Citroen - Frau leicht verletzt

Aus bislang ungeklärten Gründen kam ein BMW-Fahrer am Donnerstagnachmittag ins Schleudern. Er geriet in den Gegenverkehr, wobei eine Person verletzt wurde. Der 29-jährige BMW-Fahrer fuhr gegen 17:30 Uhr auf der Staatsstraße 2315 von Faulbach kommend in Richtung Hasloch. Er kam mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, steuerte in den Gegenverkehr und touchierte mit dem entgegenkommen Citroen einer 60-jährigen Frau. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt, der Verursacher blieb unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme konnte leichter Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt werden, ein Alkotest ergab einen Promillewert von 0,44, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt wurde.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war die Staatsstraße komplett gesperrt, ebenso musste die Freiwillige Feuerwehr Faulbach herangezogen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Unfallfluchten in Miltenberg

Miltenberg. Auf einem Parkplatz in der Breitendieler Straße wurde am Donnerstag, gegen 09:00 Uhr, ein geparkter Audi angefahren. Der noch unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 3000 Euro.

Miltenberg. Eine weitere Unfallflucht wurde im Burgweg gemeldet. Am Mittwoch, in der Zeit von 12:30 Uhr bis Donnerstag, 08:00 Uhr, wurde ein geparkter Skoda angefahren. Der bislang unbekannte Fahrer verließ die Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Teer auf Parkplatz in Miltenberg gekippt

Miltenberg. Auf einer Fläche von ca. 2 x 1 m kippte im Laufe des vergangenen Wochenendes ein Unbekannter Teer auf einen Parkplatz in der Laurentiusstraße. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass der Verursacher entweder mit einem Anhänger oder einem Kleintransporter den Teer entsorgte.

Die PI Miltenberg sucht Zeugen, die zur Aufklärung der o.g. Straftaten beitragen können, sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg.

Mofafahrer übersteht Sturz in Stadtprozelten unverletzt

Stadtprozelten. Am Donnerstag, gegen 15:30 Uhr, befuhr der 15-jährige Fahrer eines Leichtkraftrades die Straße „Am Gräulesberg" in Fahrtrichtung Hauptstraße. In einem Kurvenbereich touchierte er einen parkenden Kleintransporter und stürzte samt Sozia von seinem Gefährt. Glücklicherweise blieben er und seine 14-jährige Mitfahrerin unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 750 Euro.

dc/Polizei Miltenberg