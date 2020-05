Faulbach: 32-jährige Motorarradfahrerin schwer verletzt

Gegen 9 Uhr war die 32 Jahre alte Frau mit ihrem Krad auf der Staatsstraße 2315 von Faulbach kommend in Richtung Hasloch unterwegs. Nachdem sie einen Laster überholt hatte, kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in die Ausenleitplanke, stürzte und rutschte noch über 150 Meter weiter. Nach einer notärztlichen Erstversorgung musste die Motorradfahrerin mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

An ihrem Motorrad entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehren aus Faulbach und Hasloch waren im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern, die Fahrbahn zu reinigen und den Verkehr umzuleiten. Die Staatsstraße war über eine Stunde komplett gesperrt.

Ralf Hettler/ Sophie Buhler