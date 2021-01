Unterfranken: Fast keine Polizei-Einsätze zum Jahreswechsel

So werde diese Silvesternacht vielen Menschen »als ausgesprochen ruhig in Erinnerung bleiben«, teilt Kathrin Thamm, Pressesprecherin der Polizei Unterfranken, mit.

Die Behörde schreibt von menschenleeren Straßen, es gab demnach keine größeren Menschenansammlungen. Es gab rund 180 Einsätze, deutlich weniger als in den Vorjahren. Zum Vergleich: 2019 gab es 314, 2018 insgesamt 317 Polizeieinsätze rund um den Jahreswechsel. Ebenfalls registriert wurden 43 Ruhestörungen und »nur zwei Körperverletzungsdelikte und bislang keine gemeldete Sachbeschädigung«, so Thamm. Die Zahl dieser Straftaten sei so niedrig wie wohl selten in einer Silvesternacht. Es gab nach Angaben des Polizeipräsidiums fünf Verkehrsunfälle und eine leicht verletzte Person.

220 Verstöße in Unterfranken

Insgesamt wurden in ganz Unterfranken rund 220 Verstöße gegen die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung festgestellt: 30 Mal fehlte etwa der Mund-Nasen-Schutz und rund 115 Anzeigen wurden wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen aufgenommen. In Mömbris-Mensengesäß (Kreis Aschaffenburg) nahm die Polizei einen Bar-Besitzer in Gewahrsam, der in seinem Lokal Getränke ausschenkte. Er und auch seine Gäste müssen sich einem Bußgeldverfahren stellen.

99 Verstöße in Wertheim

Eine ähnlich ruhige Silvester-Einsatzlage zeigte sich im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn, in dem auch Wertheim (Main-Tauber-Kreis) liegt. Es gab 99 Corona-Verstöße, auf die 53 Anzeigen folgten, 46 Ruhestörungen und 23 Verkehrsunfälle. Im Bereich Wertheim gab es 9 Verstöße gegen die Corona-Beschränkungen und 3 Anzeigen, keine Unfälle und keine Brände.

Mehr Notrufe in Heilbronn

Eine Häufung von Notrufen verzeichnete die Einsatzzentrale in der ersten halben Stunde des neuen Jahres: Bürger beschwerten sich über das Abfeuern von Böllern und Raketen, »was jedoch auf Privatgrundstücken erlaubt war«, sagte Gerald Olma, Leiter der Polizeipressestelle in Heilbronn, der Redaktion. Es sei ein »absolut ruhiges Silvester« gewesen.

Das Polizeipräsidium Südosthessen meldet für den Kreis Offenbach und den Main-Kinzig-Kreis jeweils »Verstöße lediglich im mittleren zweistelligen Bereich gegen die Corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen«. Die Polizei Südhessen – zuständig unter anderem auch für den Kreis Darmstadt-Dieburg – teilt mit, dass sie 125 Verstöße gegen die Beschränkungen gezählt hat. In 18 Fällen wurden Feuerwerkskörper an publikumsträchtigen Orten oder im öffentlichen Raum abgebrannt, in 24 Fällen Alkohol im öffentlichen Raum konsumiert.

»Negativrekord« bei Wehr

Gar einen »Negativrekord« meldet die Feuerwehr im Kreis Aschaffenburg: »Die Einsatzkräfte mussten zu keinem einzigen silvesterbedingten Einsatz ausrücken«, teilt die Wehr mit. Ähnliches berichtet die Feuerwehr aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg, die Hanauer Wehr verdeutlicht: Selbst beim bisher ruhigsten Jahreswechsel der letzten Jahrzehnte – beim Millennium 1999/2000 – sei sie häufiger alarmiert worden. In der Regel gebe es an Silvester 15 bis 30 Einsätze abzuarbeiten.

Nina Lenhardt