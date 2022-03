Durch einen bislang unbekannten Täter wurden im Zeitraum vom Dienstag bis zum Mittwoch mehrere Platten der Fassade an der Sporthalle einer Grundschule in der Ludwigstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Tel.: 09391/9841-0