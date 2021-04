Die Beseitigung der Schmierereien wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Ladendieb in Miltenberg ertappt

Miltenberg. Waren im Wert von knapp unter 11 Euro schmuggelte ein 71-jähriger Mann am Dienstag gegen 18.00 Uhr an der Kasse eines Verbrauchermarktes in der Mainzer Straße vorbei. Allerdings hatte der Ladendetektiv den Diebstahl beobachtet wie der Rentner Lebensmittel und Zigaretten in seine Tasche gesteckt hatte. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist die Folge.

dc/Meldung der Polizei Miltenberg