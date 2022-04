Farben im Wert von 800 Euro in Lohr entwendet

Von einer Großbaustelle in der Rechtenbacher Straße wurden insgesamt acht gelbe Farbeimer „StO Ultramatt“ für Innenraumanstrich entwendet, so die Polizei. Der Tatzeitraum wird auf den Zeitraum vor Ostern angegeben. Die gelben Farbeimer hatten einen Gesamtwert von etwa 800 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Warnbaken entwendet

Lohr. Am vergangenen Wochenende von Samstag bis Montagmorgen, wurden von einer Baustelle in der Rechtenbacher Straße zwei rot-weiße Warnbaken mit Beleuchtung von bisher unbekannten Täter entwendet.

Die Polizei bittet hierbei um Hinweise unter Tel. 09352/87410

Fahrrad entwendet

Lohr. Am Donnerstag in der Zeit von 9.00 Uhr bis 20.15 Uhr, wurde ein silberfarbenes Mountainbike der Marke „Cube“ am Bahnhof in Lohr a. Main entwendet. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss gesichert. Das 16 Jahre alte Fahrrad hatte noch einen Zeitwert von rund 350 Euro.

Hinweise hierzu bitte an die Polizei Lohr a. Main unter Tel. 09352/87410

Polizei Lohr/kick