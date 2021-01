Farbeimer in der Gemarkung Heuchelhof weggeworfen

Vermutlich wollten sich der oder die Täter die Kosten für die Entsorgung auf Kosten der Umwelt sparen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu illegalen Entsorgung von Farbeimern möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Auto beschädigt - Zeugen gesucht

WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Zwischen Sonntag, 20:00 Uhr und Montag, 13:20 Uhr, kam es in der Den Haager Straße Höhe Hausnummer 16 zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Innerhalb dieser Zeit wurde das Fahrzeug ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem weißen VW zurückkehrte, musste sie an diesem eine eingeschlagene Windschutzscheibe feststellen. Mit welchen Gegenstand die bislang unbekannte Person die Scheibe einschlug, ist noch nicht bekannt und Teil der polizeilichen Ermittlungen. Der Sachschaden wird auf circa 300 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall möglich sind, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

dc/Meldungen der Polizei Würzburg