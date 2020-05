Familienstreit in Neuhütten

Zu einem Familienstreit kam es am Dienstag, 12.05.2020, um 15.45 Uhr herum, bei einem älteren Ehepaar in Neuhütten. Bei dem Streit ging es wohl um Geld. Anfänglich verbal ging der Streit in Handgreiflichkeiten über. Der Höhepunkt war erreicht als die 62jährige Frau sich in ein Zimmer einschloss und der 74-jährige Mann die Türe eintrat. Die Frau rief um Hilfe, so dass aus der Nachbarschaft der Notruf abgesetzt wurde. Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen vor Ort. Die Ehefrau hatte sich bei dem Streit eine leicht blutende Verletzung zugezogen. Auch der Mann hatte eine leichte Verletzung. In beiden Fällen war jedoch keine weitere medizinische Behandlung notwendig. Die Ermittlungen richten sich gegen beide Eheleute wegen wechselseitiger Körperverletzung.

Zigarettenautomat in Partenstein aufgebrochen

Partenstein, Lkrs. Main-Spessart. In der Zeit von Montag, 11.05.2020, bis zum Dienstag, 12.05.2020, wurde der in Partenstein am Bahnhof befindliche Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Der oder die Täter entnahmen sämtliche Zigaretten wie auch das Bargeld aus dem Automaten. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Zeugen die im Tatzeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lohr, Tel. 09352/87410, in Verbindung zu setzen.

Ladendieb in Sendelbach erwischt

Lohr, Lkrs. Main-Spessart. Das war der Fall bei einem 46-jährigen aus Lohr. Er war am Dienstag, 12.05.2020, um 14.45 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in Sendelbach. Eine Mitarbeiterin des Einkaufsmarktes konnte beobachten wie der Mann einen Schokoriegel im Markt verzehrte. Als er durch die Kassenzone ging und seinen Einkauf bezahlte sah sich das Personal veranlasst nachzufragen. Und siehe da, da hatte der Mann noch eine Flasche Wodka in seinem Rucksack versteckt. Vom Marktleiter wurde die Polizei verständigt. Der Mann wird wegen Ladendiebstahl angezeigt. Der Schokoriegel und der Wodka hätten zusammen 9,38 Euro gekostet. Neben der Strafanzeige erhält der Mann noch ein Hausverbot das ihm vom Einkaufsmarkt ausgesprochen wurde.

dc/Meldungen der Polizei Lohr