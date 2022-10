Familienstreit in Lohr eskaliert: Mann greift seine Mutter an

Die Schwester des Aggressors, ein amtsbekannter Mann Ende dreißig, wollte der Mutter zu Hilfe eilen und wurde selber Opfer einer Körperverletzung. Beim Eintreffen der Streife war der Aggressor bereits nicht mehr vor Ort.

Unfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer

Wiesthal. Am späten Mittwoch Abend befuhr ein 56-jähriger Motorradfahrer die ST2317 in Fahrtrichtung Krommenthal von Wiesthal kommend, als er bei nasser Fahrbahn aufgrund unangepasster Geschwindigkeit in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Durch diesen Unfall entstand Sachschaden an seinem Motorrad und er selber wurde leicht verletzt. Einen weiteren Unfallbeteiligten gab es nicht.

Meldungen der Polizei Lohr

Zaunpfosten beschädigt

Marktheidenfeld. In der Zeit von Freitag, 08:00 Uhr, bis Montag, 08:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen Metallpfosten der Zauneinfriedung des Wasserwerks im Staudenweg. Der Pfosten wurde angefahren und umgeknickt, sodass ein Schaden von 1000 € entstand. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.

Kollision mit geparktem Pkw - Fahrerin leicht verletzt

Birkenfeld. Eine leicht verletzte Autofahrerin sowie 28.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in der Remlinger Straße. Die 56-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw BMW 118d gegen 14:45 Uhr von Greußenheim kommend in Richtung Karbach. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Nissan. Durch den Aufprall und den dadurch ausgelösten Airbag erlitt die Frau leichte Schmerzen und einen Schock. Sie wurde durch Sanitäter erstversorgt. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen werden.

Meldungen der Polizei Marktheidenfeld

Trickdiebstahl im Hotel

Gemünden. Bereits am Montag dieser Woche erkundigte sich ein etwa 25 Jahre alter Mann in einem Hotel in der Obertorstraße nach einem Zimmer. Hierbei verwickelte er die Eigentümerin in ein längeres Gespräch. Gleichzeitig schlich ein zweiter Mann durch die Räumlichkeiten, entwendete die Geldbörse und legte den leeren Geldbeutel auf einer Treppe im Anwesen ab.

Der Diebstahl wurde erst erkannt, nachdem die Eigentümerin zunächst ihren Geldbeutel nicht mehr finden konnte und nach diesem suchte.

Nach Sichtung von Überwachungsaufnahmen wurde schließlich der Diebstahl bekannt und sie konnte die geleerte Geldbörse auffinden.

Die Polizei fragt: Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise auf die unbekannten Männer geben? Diese sollen etwa 1,70 Meter groß und kräftig mit dunklem Hautton und dunklen Haaren gewesen sein.

Zeugen melden sich bitte unter Tel. 09351/97410

Streit am Bahnhof

Gemünden. In der Nacht zum Donnerstag, gegen 2 Uhr, suchte ein 21-jähriger Mann am Bahnhof Gemünden Streit mit einem 37-jährigen Mann, welcher dort auf seinen Zug wartete. Der 37-Jährige rief daraufhin die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizei schlug der Jüngere dem Älteren das Handy aus der Hand. Hierbei ging das Display zu Bruch. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro beziffert. Der 21-Jährige erhielt zunächst einen Platzverweis, muss sich aber noch wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wildunfall

Aura im Sinngrund. Am Mittwochabend, gegen 21:00 Uhr, erfasste ein 55-jähriger Autofahrer auf der Staatsstraße 2303, zwischen Fellen und Aura, ein Reh, welches die Straße querte.

Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro.

Meldungen der Polizei Gemünden