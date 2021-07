Familienstreit in Kahl löst Großeinsatz aus - Zwei Verletzte

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 50-jährigen Frau sowie einem 18-jährigen Mann. Die Einsatzkräfte mussten nach Eingang des Notrufs von einem erhöhten Gefährdungspotenzial ausgehen, weswegen gleich mehrere Streifenwagen an die Einsatzstelle alarmiert wurden. Auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt wurden an die Einsatzstelle angefordert. Nach Eintreffen der Polizei konnten die Beteiligten verletzt im Wohnhaus der Hanauer Landstraße aufgefunden werden. Die Ursache und Hintergründe zur Tat sind bislang noch unklar. Der 18-Jährige wurde mit einer schweren Thorax-Verletzung in den Schockraum eines Hanauer Krankenhauses transportiert. Laut unbestätigten Informationen soll im Rahmen des Streites ein Messer oder eine ähnliche Waffe zum Einsatz gekommen sein, wodurch mindestens eine der beiden Beteiligten verletzt wurde. Die 50-jährige Frau wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus transportiert. Nach ersten Informationen handelt es sich bei den Verletzten um Mutter und Sohn. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Im Einsatz waren vier Streifenwagen der Polizei sowie der Rettungsdienst mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt.

Quelle: 5vision.media