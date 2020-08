Familienstreit in Homburg: 33-Jährige über Nacht in Ausnüchterungszelle

Da sich die 33-jährige Tochter, welche zu Besuch bei ihren Eltern war, nicht beruhigen lassen wollte, wurde ihr die Gewahrsamnahme ausgesprochen. Die deutlich alkoholisierte Dame war damit nicht einverstanden und trat und spuckte daraufhin nach den eingesetzten Polizeibeamten. Verletzt wurde hierbei niemand, jedoch erwartet die junge Frau nun ein Strafverfahren u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung. Zudem musste sie die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Trunkenheitsfahrt in Hafenlohr



Hafenlohr. Am Freitag gegen 21.15 Uhr wurde bei einer Verkehrskontrolle in Hafenlohr ein 39-jähriger Fahrer hinsichtlich seiner Fahrtüchtigkeit überprüft. Hierbei wurde Alkoholgeruch festgestellt und ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer brachte es auf einen Wert von 1,12 Promille, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



Unrat auf Spielplatz verbrannt



Marktheidenfeld., Am Samstagabend gegen 23.20 Uhr wurden Passanten auf ein Feuer am Mehrgenerationenspielplatz in Marktheidenfeld aufmerksam. Dieses wurde durch die Zeugen mit zwei Eimern Wasser gelöscht, so dass glücklicherweise kein Sachschaden entstand. In den Resten des verbrannten Unrats konnten Kontoauszüge festgestellt werden, welche dem vermeintlichen Täter gehörten. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, außerdem muss er für die Kosten der Entsorgung der Brandreste aufkommen.

Polizei Marktheidenfeld/mkl