Familienstreit eskaliert in Neustadt - Ehepaar schlägt sich

Hierbei schlugen sich die beiden Ehepartner gegenseitig. Die Beamten konnten vor Ort vermitteln. Eine Anzeige wird dennoch vorgelegt.

Lohr. Am 31.01.2022, gegen 15:15 Uhr, kam es in Lohr, Obere Brückenstraße, im Vorraum der dortigen Bankfiliale, zu einem Diebstahl einer EC-Karte durch 2 weibliche Tatverdächtige. Diese können wie folgt beschrieben werden: ca. 30 Jahre, ca. 1,65 m, dunkel gekleidet, schwarze Haare, auffällig geschminkt. Offensichtlich wurde ein unaufmerksamer Moment ausgenutzt, die EC-Karte der Geschädigten an sich zu nehmen. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief negativ. Die Sperrung der Karte wurde veranlasst. Weitere Ermittlungen werden durchgeführt. Sollten Zeugen den Tathergang gesehen haben, werden diese gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitzuteilen.

Fahrradsturz

Lohr. Am 31.01.2022, gegen 21:45 Uhr, wollte der Fahrradfahrer den Gehweg im Bereich der Staatsstraße 2315 über den abgesenkten Bordstein überqueren. Hierbei blieb er an diesem hängen und kam zu Sturz. Ein Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Der Radfahrer wurde durch den Sturz im Bereich des Gesichtes leicht verletzt. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er ins Krankenhaus transportiert. Am Fahrrad selbst entstand kein Schaden.

Beim Abbiegen an Ampelanlage hängengeblieben

Lohr. Am 31.01.2022, gegen 12:45 Uhr, bog ein Lkw von der Westtangente in die Partensteiner Straße ein. Beim Abbiegevorgang touchierte der Auflieger die dort befindliche Fußgängerampel, wodurch diese zu Bruch ging. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 200 Euro.

Mögliche Unfallflucht

Lohr. Am 31.01.2022, gegen 07:19 Uhr wurde eine verschmutzte Fahrbahn im Bereich der B 276 zwischen Lohr a. Main und Partenstein mitgeteilt. Als Verursacher hierfür konnte ein Lkw-Fahrer ermittelt werden. Des Weiteren wurde vor Ort ein Schaden an der dort befindlichen Leitplanke festgestellt. Ob der Fahrer dies bemerkt hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Der Schaden an den Leitplanken wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Sollten Zeugen den Unfallhergang gesehen haben, werden diese gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Lohr a. Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0, sowie unter pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de mitzuteilen.