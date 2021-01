Familiärer Angelausflug endet mit Anzeige

Aus diesem Grund wurde sowohl gegen ihn als auch gegen seinen erziehungsberechtigten Vater eine Anzeige wegen Fischwilderei erstattet.

Auf regennasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Thüngen. Am Freitag gegen 10.30 Uhr kam es auf der Ortsverbindung zwischen Retzbach und Thüngen zu einem Verkehrsunfall, bei dem die 20-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt wurde. Die Unfallverursacherin fuhr von Retzbach kommend in Richtung Thüngen und kam aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab. Bei der Kollision mit einem Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten entstand ein Sachschaden von rund 4300 Euro. Die Polizei bittet darum, aufgrund der winterlichen Wetterverhältnisse die Fahrweise anzupassen.

Wildunfall mit einem Reh

Arnstein. Am Freitag gegen 19.30 Uhr kollidierte der Wagen eines 29-Jährigen auf der Staatsstraße 2294 zwischen Arnstein und Gramschatz mit einem Reh, das daraufhin verendete. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Polizei Karlstadt/mm