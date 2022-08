Falschfahrerin auf B469 bei Niedernberg – Polizei sucht Zeugen

Mehrere Zeugen meldeten sich daraufhin über Notruf bei der Einsatzzentrale. Diese entsandte sofort mehrere Streifen und veranlasste eine Warnfunkmeldung im Radio. Ungefähr auf Höhe Großostheim kam es zu einem „Beinahe-Zusammenstoß" mit einem weiteren Auto. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg laufen.

Zeugen, die sich noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, oder Personen, die Hinweise auf den falschfahrenden Auto und/oder dessen Fahrerin geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter 06021/857-2230 in Verbindung zu setzen.

Handtasche aus Auto gestohlen

Wörth. Eine günstige Gelegenheit hat offenbar ein Dieb genutzt, um eine Handtasche aus einem Auto zu stehlen. Um Einkäufe auszuladen, hatte dessen Besitzerin den Wagen am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr nur wenige Minuten unbeaufsichtigt vor ihrem Wohnhaus in der Torfeldstraße gelassen. Der Dieb nahm die schwarze Handtasche, darin unter anderem die Geldbörse mit Karten und etwas Bargeld, in seinen Besitz und türmte unerkannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 170 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeimeldungen Kreis Miltenberg