Falschfahrer auf der A3 bei Aschaffenburg

Gegen 21:30 Uhr befuhr der Fahrer eines gelben Opel Agila die A 3 auf der Richtungsfahrbahn Frankfurt entgegen der Fahrtrichtung, in Richtung Würzburg. Der 78-Jährige konnte mit seinem Pkw, nach Anhaltung des gesamten Verkehrs, auf Höhe der Anschlussstelle Aschaffenburg-Ost auf dem linken Fahrstreifen noch immer falsch fahrend festgestellt und gestoppt werden. Der ältere Herr, der vermutlich in Richtung seines Heimatortes bei München unterwegs war, erschien sichtlich verwirrt und nicht in der Lage sein Fehlverhalten richtig einzuschätzen. Während seiner Falschfahrt, die eventuell mit einem Wendemanöver auf der Autobahn auf Höhe Kleinostheim begonnen hatte, wurden mehrere Verkehrsteilnehmer konkret gefährdet.

Der 78-jährige musste noch vor Ort seinen Führerschein abgeben und wurde nach weiteren Maßnahmen in die Obhut seiner Tochter übergeben.

Tankbetrüger unmittelbar überführt

Weibersbrunn/A3. Bereits am Sonntag um 14:40 Uhr war an der Rastanlage Spessart Süd der Fahrer eines Pkw Fiat Punto aufgefallen, der Benzin im Wert von 80 Euro in seinen Wagen tankte, jedoch ohne zu bezahlen seine Fahrt in Richtung Süden fortsetzte. Da der 40-jährige am gleichen Tag 300 km weiter erneut in den Fokus einer Polizeistreife rückte, weil er auch keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, konnte er im Nachgang eindeutig als der Tankbetrüger aus Weibersbrunn identifiziert werden.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach