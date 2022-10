Falscher Zwanzig-Euro-Schein: Polizei nimmt Verdächtigen in Hanau fest

Der 20-Jährige forderte sein Geld zurück, erhielt es und übergab dem Mann auch wieder das vermeintliche Falsifikat. Der Mann flüchtete im Anschluss in seinem Opel in Richtung Hanauer Innenstadt. Polizeibeamte konnten schnell einen 17-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Bei der Durchsuchung seiner Person konnten mehrere, offensichtlich gefälschte Zwanzig-Euro-Schein sichergestellt werden. Auf den 17-jährigen kommt nun ein Strafverfahren zu. Das Betrugskommissariat der Kripo in Hanau hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen.