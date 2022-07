Falschen Zug genommen: Kinder fahren von Karlstein nach Lübeck

Die Kinder waren zuvor nach einem Besuch bei Verwandten in Karlstein am Main in einen Zug in unbekannte Richtung eingestiegen. Zwischen der Mutter und ihren Kindern bestand dabei zunächst noch Kontakt über das Handy. Ihren Aufenthaltsort konnten sie der Mutter aber nicht mitteilen. Aufgrund der Angaben der beiden Minderjährigen ergaben sich vage Hinweise darauf, dass sich die Mädchen womöglich in Kleinostheim aufhalten könnten. Um die beiden vermissten Töchter zu finden wurde am späten Abend eine größere Suchaktion initiiert. Dabei kamen neben den Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und dem Roten Kreuz auch ein Suchhund und eine Drohne zum Einsatz. Dennoch blieb die Suche in Kleinostheim leider erfolglos.

Die Kinder konnten schließlich gegen 01.30 Uhr am Hauptbahnhof in Lübeck durch Kräfte der Bundespolizei unverletzt aufgegriffen und in Obhut genommen werden.

Unbekannter Täter beschädigt mehrere Autos in Damm

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Täter einen Opel Zafira in der Theresienstraße. Die Fahrzeughalterin musste mehrere Kratzer auf der Beifahrerseite ihres Autos feststellen. Beim Ablaufen der Straße fiel auf, dass noch drei weitere Fahrzeuge auf gleiche Art und Weise beschädigt wurden. Hinweise zum Täter gibt es bislang noch nicht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Pkw fährt seitlich in Sattelzug - Polizei sucht nach Zeugen

Stockstadt. Bereits am 11. Juni hat die Polizeiinspektion Aschaffenburg einen Verkehrsunfall auf der Kreuzung Bundesstraße 26 / Kreisstraße AB 16 aufgenommen. Ein 33-jähriger Jeep-Fahrer war hierbei gegen 04.45 Uhr im Kreuzungsbereich seitlich mit einem querenden Sattelzug kollidiert. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Fahrzeugfront des Jeeps stark eingedrückt. Die vier Fahrzeuginsassen mussten danach schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Fahrer des Sattelzugs hingegen blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 in Verbindung zu setzen.

vd/Polizei Aschaffenburg