Falsche Polizisten nehmen in Erbach Rentnerin aus

Nach ersten Ermittlungen riefen die bislang noch unbekannten Täter die Seniorin

bereits am 8. November an und gaben sich als Polizei aus. Im Zuge weiterer

Telefongespräche machten sie ihr weis, dass nach einem Raubüberfall bei den

festgenommenen Tätern eine Liste sichergestellt wurde. Darauf wäre angeblich der

Name der Erbacherin sowie eine Auflistung ihrer Wertgegenstände vermerkt

gewesen. Um ihr Vermögen sicher zu verwahren, sollte sie deshalb ihr Geld

abheben und einem Kollegen zur vorsorglichen Sicherstellung übergeben. Die Frau

hob daraufhin mehrere Tausend Euro ab und händigte den Betrag einem Komplizen

aus. Erst am Montag, 21.11., wurde die Polizei informiert und Anzeige erstattet.

Das Kommissariat ZE40 hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das

Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110.

Meldung des Polizeipräsidiums Südhessen

Mehr zum Thema in unserem Dossier www.main-echo.de/aber-sicher