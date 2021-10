Falsche Polizeibeamte überfallen Männer auf Autobahnparkplatz

Während einer Fahrtunterbrechung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag pausierten die Insassen eines Pkw-Anhängergespann auf dem Parkplatz Kohlsberg Nord.

Einer der Männer schlief im mitgeführten Toyota auf der Ladefläche des Anhängers, während der Fahrer sich im Zugfahrzeug, einem weißen Lkw Daimler, ablegte.

Am Donnerstagmorgen gegen 02:00 Uhr klopfte ein bislang unbekannter Mann am Zugfahrzeug und bewegte den dort Schlafenden zum Aufstehen. Der Unbekannte gab sich durch Vorzeigen eines Polizeisterns aus Metall als Polizeibeamter aus und forderte den Fahrer auf auszusteigen und ihn zu seinem „Polizeifahrzeug" zu begleiten. Nach ca. 30 Metern rannte der falsche Polizeibeamte in Richtung Autobahnauffahrt davon.

Als der Getäuschte zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, fand er die zuvor verschlossene Fahrertüre geöffnet vor. Direkt vor der geöffneten Fahrzeugtüre lag seine Umhängetasche, aus der in der Zwischenzeit ca. 2250 Euro gestohlen worden waren.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur, zu einem eventuell verwendeten Fahrzeug der Täter konnte der Bestohlene keine Angaben machen.

Zeugen, die am Donnerstag gegen 02:00 Uhr Verdächtiges auf dem Parkplatz Kohlsberg (Fahrtrichtung Frankfurt) wahrgenommen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2530 bei der Verkehrspolizei Hösbach zu melden.

Alzenau. Am Mittwoch gegen 09:00 Uhr wurden die Insassen eines Pannen-Pkw, der auf dem Standstreifen der A 45 abgestellt war, einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden im Kofferraum 4,9 Gramm Marihuana sowie 7 Gramm Speed aufgefunden. Einer der Mitreisenden gab zu, dass es sich um seine Betäubungsmittel handelt.

Die Drogen wurden sichergestellt, den 35-jährigen Mitfahrer im Pkw erwartet eine Anzeige wegen deren Besitz.

Das Pannen-Fahrzeug wurde im Anschluss durch den hinzugekommenen Chef der Pkw-Insassen abgeschleppt.

vd/VPI Aschaffenburg