Falsche Polizisten: Aschaffenburgerinnen um sechstelligen Betrag betrogen

Am vergangenen Freitag übergab eine Seniorin an falsche Polizisten laut Ermittler einen fünfstelligen Geldbetrag, Wertdokumente sowie ihr Auto samt dafür benötigter Unterlagen. Gerade an besagtem Freitag (18. November) waren die Telefonbetrüger im Raum Aschaffenburg besonders aktiv. Dutzende Bürger informierten die Polizei über Betrugsanrufe, die Polizei veröffentlichte am frühen Abend eine Warnung.

Die Masche der falschen Polizisten ist immer gleich: Maximalen Druck auf ihre Opfer - Zielgruppe Senioren - ausüben, maximale Angst erzeugen. Die aus dem Ausland anrufenden Betrüger erzählen zum Beispiel die Mär von Einbrecherbanden, die sich gerade im Umfeld der Angerufenen herumtreibenden. Um diese zu schnappen und zugleich Wertsachen der Angerufenen zu schützen, sollen diese Geld und Wertgegenstände in Tüten packen und beispielsweise im Garten deponieren. Dort würden Polizeibeamte das teure Gut abholen und sicher verwahren, bis die Einbrecher festgenommen seien. Was durchschaubar klingt, verpacken die Verbrecher jedoch umso überzeugender: "Die Betrüger gehen in ihrer Gesprächsführung äußerst geschickt vor", sagt Hümmer. So geschickt, dass selbst die Kenntnis von dieser Betrugs-Art nicht davor schützt, Opfer zu werden.

Von einer Aschaffenburger Seniorin erbeuteten falsche Polizisten am vergangenen Mittwoch laut Polizei 50.000 Euro. Auch in diesem Fall überzeugten die Betrüger ihr Opfer, dass ihre Ersparnisse akut in Gefahr sei. Am Mittwochnachmittag dann holten zwei Männer und eine Frau die Tasche mit dem Geld bei der Dame. Der Fall ist umso tragischer, als das die Frau bereits im Januar von Telefonbetrügern angerufen worden war. Damals allerdings hatte sie den Betrugsversuch durchschaut. Wie genau die Betrüger die Dame an besagten Mittwoch hatten überzeugen können, ist noch nicht vollends geklärt, so Hümmer.

Ein ähnlicher Fall jüngst in Würzburg: Morgens las eine Seniorin in der Zeitung von der Masche der Telefonbetrüger, später am Tag fiel sie auf genau solche Betrüger herein. Was den Ermittlern auch in diesem Fall aufgefallen ist: Die Täter vermischen mittlerweile verschiedene Betrugsmaschen. Zuerst versuchten sich die Täter bei der Frau als Enkeltrickbetrüger. Anschließend riefen sie als Polizisten bei ihr an. Sie hätten Kenntnis darüber, dass Enkeltrickbetrüger eben bei ihr angerufen hätten. Vor denen müsste sie sich nun mit Hilfe der Polizei schützen. Die Masche funktionierte.

Es ist so ein bisschen, wie der Kampf gegen Windmühlen. Gebetsmühlenartig warnt die Polizei schon seit langer Zeit etwa mit Flyern, in sozialen Medien oder im Zusammenspiel mit den Medien vor den Telefonbetrügern. Telefonbetrüger sind in der Regel Enkeltrickbetrüger, falsche Polizisten, falsche Gewinnversprechen - und Mischformen, erklärt Polizeisprecher Hümmer. Regelmäßig sensibilisiert die Polizei auch Bankmitarbeiter für Situationen, wenn Senioren plötzlich hohe Geldbeträge von ihren Konten abheben wollen. Trotz aller Aufklärung sind die Betrüger immer wieder erfolgreich. Durch besagte geschickte Gesprächsführung üben sie einen derartigen psychischen Stress auf ihre Opfer aus, dass diese immer wieder hereinfallen. So lange diese Erfolge den Aufwand - unzählige gescheiterte Anrufversuche - gerechtfertigt, bleibt diese Betrugsmasche für die dahinter stehenden Banden höchst attraktiv. Im Ausland sitzen in Callcentern die geschulten Anrufer, vor Ort lassen sich die Geldabholer für ihre Dienste bezahlen.

Wie hoch die Aufklärungsquote solcher Telefonbetrügereien ist, kann Hümmer nicht sagen. In der polizeilichen Kriminalstatistik werden die Delikte nicht gesondert aufgeführt. Mitunter nehmen Ermittler auch in Unterfranken Täter fest. Die geschieht etwa dann, wenn Opfer den Betrug durchschauen, die Polizei informieren und beide zusammen den Geldabholern eine Falle stellen. Die Betrüger wissen um diese Gefahr. Sie sind äußerst misstrauisch und beenden bei dem kleinsten Verdacht ihren Betrugsversuch, weiß Hümmer. An die organisierten Hintermänner zu gelangen ist da ungleich schwieriger.

Letztlich bleibt für die Polizei nur: Weiterhin warnen und aufklären. Hümmer sieht besonders Angehörige alter Menschen, Kinder oder Enkel, in der Pflicht. Die Zielgruppe immer wieder in Gesprächen auf die Betrugsmaschen hinweisen sie gut, so Hümmer. Noch besser ist: Jeder Senior sollte den Warnflyer mit Verhaltenstipps der Polizei direkt neben dem Telefonapparat parat liegen haben. Und irgendwann fällt dann hoffentlich niemand mehr auf die Betrüger herein.

Torsten Maier