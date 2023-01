Schwelbrand in Kreuzwertheimer Hackschnitzellager

Am Montag hat es in einem Hackschnitzellager in Kreuzwertheim gebrannt.

Am Montagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, stellte der Mitarbeiter einer Firma in der Spessartstraße eine Rauchentwicklung aus dem dortigen Hackschnitzellager fest. Durch die Mitarbeiter wurde das Gebäude umgehend geräumt und die Feuerwehr verständigt. Diese rückte mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften aus den umliegenden Gemeinden an. Bei der Löschung des Schwelbrandes wurden unter anderem Atemschutzträger und eine Drehleiter eingesetzt.

Aus bisher ungeklärter Ursache hatten sich ca. 16 Kubikmeter Hackschnitzel selbst entzündet. Offene Flammen konnten nicht festgestellt werden. Eine Brandwache musste bis circa 22.00 Uhr durch die Feuerwehren gestellt werden. Glücklicherweise wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Neben etwa 100 Kräften der Freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis waren auch für den Notfall zahlreiche Kräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Die Polizeiinspektion Marktheidenfeld führt derzeit Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Schadenshöhe.

Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Marktheidenfeld. Am Montag, gegen 17.30 Uhr, hat die Polizei den 25-jährigen Fahrer eines Mercedes in der Ulrich-Willer-Straße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Durch die Beamten wurde in der Folge eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Der 25-Jährige muss jetzt mit einem hohen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Meldungen der Polizeiinspektion Marktheidenfeld

Unter Drogen am Steuer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Montag um 11.30 Uhr ein 38-Jähriger auf seinem Kleinkraftrad der Marke Honda angehalten. Dieser konnte hierbei keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen und gab zu Beginn auch falsche Personalien an. Daher wurde gegen den 38-Jährige ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe eingeleitet. Die Weitefahrt wurde unterbunden.

Wohnmobil aufgebrochen

Retzbach. Im zurückliegenden Tatzeitraum vom 22.01.23 bis 30.01.23 wurde durch einen bislang unbekannten Täter ein in der Frühlingstraße in Retzbach abgestelltes Wohnmobil der Marke Daimler aufgebrochen. Hier wurde die Seitentüre gewaltsam geöffnet und im Inneren alles durchwühlt. Es wurde lediglich eine geringe Bargeldsumme erbeutet.

Diebstahl während Sportturnier

Arnstein. Am zurückliegenden Sonntag fand in der Schulsporthalle in Arnstein ein Fußballturnier statt. Im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 15:45 Uhr wurde hierbei einem 44-Jährigen aus dem Schließfach der Umkleidekabine Bargeld sowie eine Uhr einwendet.

Unter Drogen am Steuer

Eußenheim. Am Montag um 15:30 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 21-jährigen Audi-Fahrer durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 21-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen lassen. Diesen erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

Hinweise zum Aufbruch sowie zum Diebstahl werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353 97410 entgegengenommen.