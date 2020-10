Falsche Kennzeichen an Sattelzüge angebracht auf A3 bei Bessenbach

Zunächst wurde am Montag gegen 21 Uhr ein Sattelzug mit österreichischer Zulassung zur Kontrolle angehalten und überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 32-jährige serbische Fahrer keine gültige Aufenthaltserlaubnis für Deutschland besaß. Der Berufskraftfahrer, der für eine kroatische Spedition arbeitet, war vermutlich zunächst als Tourist in den Schengen-Raum eingereist und hatte dann ohne Erlaubnis eine Berufstätigkeit als Kraftfahrer begonnen. Eine Arbeitserlaubnis, wie auch eine nötige Berufskraftfahrerqualifikationsbescheinigung konnte er nicht vorweisen.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten zudem fest, dass der Mann diverse Verstöße gegen die gesetzlichen Fahrt- und Ruhezeiten begangen hatte. Eine genaue Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der Sattelanhänger zwar in Österreich für den Verkehr zugelassen ist, die zum Zeitpunkt der Kontrolle am Anhänger angebrachten Kennzeichen, allerdings zu einem anderen Anhänger gehörten. Die Weiterfahrt des Sattelzuges und seines Fahrers wurde daraufhin zwecks weiterer Abklärungen unterbunden.

Etwa vier Stunden später stellten die Beamten dann den zuvor kontrollierten und an einem Parkplatz abgestellten Sattelanhänger erneut fahrend auf der A3 fest. Der Anhänger war nun allerdings mit anderen österreichischen Kennzeichen, die ebenfalls nicht für diesen Anhänger ausgegeben waren, versehen und an eine andere Zugmaschine angehängt. Die daraufhin durchgeführte Kontrolle dieses Sattelzuges ergab, dass auch deren 36-jähriger, serbischer Fahrer weder gültige Aufenthalts-, noch Arbeitserlaubnis besaß. Auch er konnte die erforderliche Berufskraftfahrerqualifikation nicht vorweisen und hatte zuvor erhebliche Verstöße gegen die gesetzlichen Fahrt- und Ruhezeiten begangen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer während der Fahrt seine Fahrerkarte nicht ins davor vorgesehene Kontrollgerät eingesteckt hatte. Hierdurch verhinderte er die Aufzeichnung der aktuellen Fahrt- und Ruhezeiten auf seine Karte, wodurch eine Kontrolle wesentlich erschwert wurde.

Die Weiterfahrt des 36-Jährigen wurde daraufhin unterbunden. Er, wie auch der zuvor kontrollierte 32-jährige Fahrer wurden vorläufig festgenommen und zu weiteren Abklärungen zur Verkehrspolizei verbracht.

Das Anbringen von amtlichen Kennzeichen an ein Fahrzeug bzw. Anhänger, die nicht für dieses ausgegeben sind, stellt den Straftatbestand der Urkundenfälschung dar. Warum dies gleich zweimal am Sattelauflieger durchgeführt wurde, obwohl dieser mit anderen Kennzeichen offiziell in Österreich für den Straßenverkehr zugelassen ist und wer dies ausgeführt hat ist nun unter anderem Teil der Ermittlungen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach/ienc