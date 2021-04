Falsche Handwerker in Marktheidenfeld unterwegs

Die insgesamt zwei Männer gaben sich als Handwerker aus und täuschten einen Wasserrohrbruch vor. Sie erzählten der älteren Dame, dass sie in ihrem Bad das Wasser abstellen müssten. Mit diesem Vorwand gelangte einer der Täter in die Wohnung und schaute sich nach dem Anstellen des Wasserhahns verdächtig in der Wohnung um.

Weiterhin wurde die ältere Dame nach Wertgegenständen und Goldschmuck befragt. Anschließend versuchte einer der Täter noch sich von der Dame einen 500 Euro Schein unter einem Vorwand wechseln zu lassen. Dies verneinte die Dame und bat den Herrn aus der Wohnung. Vor der geschlossenen Tür wartete der zweite Täter. Dieser gelangte zum Glück aufgrund der geschlossenen Wohnungstüre nicht in die Wohnung der Dame. Aktuell sind keine weiteren Fälle mit dieser Vorgehensweise in Marktheidenfeld bekannt.

Die beiden Männer werden als hochdeutsch und akzentfrei sprechende Personen beschrieben. Beide waren offenbar auch mit normaler Kleidung und nicht mit Handwerkskleidung unterwegs. Beide werden auf etwa 25 bis 30 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß geschätzt, keinen Bart, keine Brille. Fahrzeuge oder ähnliches konnten durch die Geschädigte nicht festgestellt werden.

Hinweise zu weiteren Taten nimmt die Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter der Telefonnummer 09391-98410 entgegen.

Versuchter Enkeltrickbetrug

Kreuzwertheim. Zu Beginn des Wochenendes, versuchte am Freitag eine unbekannte Täterin durch einen versuchten Enkeltrick Anruf bei einer 84- Jährigen aus Kreuzwertheim betrügerisch Geld zu erlangen. Eine hochdeutsch sprechende Frau versuchte sich als Enkelin der Dame auszugeben. Mit diesem Trick versuchte die Täterin die ältere Dame um 20.000 Euro zu erleichtern. Grund soll der Kauf einer Immobilie gewesen sein. Durch den Ehemann der älteren Dame wurde das Telefonat glücklicherweise erfolglos beendet.

Trunkenheitsfahrt

Marktheidenfeld-Zimmern. Ein 38-jähriger Landkreis-Bewohner wurde am Freitagabend im Rahmen einer Verkehrskontrolle mit zu viel Atemalkohol festgestellt. Der Betroffene musste die Streife zur Dienststelle begleiten und konnte nach erfolgter Atemalkoholanalyse wieder entlassen werden. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und 1 Punkt im Fahreignungsregister sowie einen Monat Fahrverbot.

mkl/Polizei Marktheidenfeld