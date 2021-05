Falsche Fahndungsplakate in Mönchberg - Daten von real existierenden Personen

Es bezieht sich in der Sache auf Ereignisse und Straftaten in der jüngsten Vergangenheit. Hierzu der Hinweis der Polizei, dass das Teilen und Veröffentlichen dieses „Fahndungsplakates" eine Straftat darstellt, für die die Polizeiinspektion Obernburg bereits die Ermittlungen aufgenommen hat.



Ebenso werden, in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg, die Ermittlungen bezüglich der hier angezeigten Delikte geführt.



Zeugenangaben oder sonstige Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg gerne entgegen. Die Polizei bittet eindringlich darum eine derartige öffentliche Diskreditierung der Personen zu unterlassen.

Polizeiinspektion Obernburg/ienc