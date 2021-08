Falsche Dachdecker im Main-Spessart-Kreis unterwegs - Polizei warnt

Am vergangenen Mittwoch erschienen zunächst fünf ausländische Männer am Anwesen einer 44-jährigen Hausbesitzerin in Gräfendorf und gaben sich als Dachdecker aus. Sie drängten die Frau dazu, Arbeiten an ihrem Dach ausführen zu lassen und verlangten vorab zunächst 4.000,- Euro. Sie begannen auch direkt damit, Arbeiten am Dach auszuführen und rissen unsachgemäß Eternitplatten herunter. Nachdem sie auch am Folgetag Arbeiten verrichtet hatten, verlangten sie am Freitag erneut 6.000,- Euro und drohten damit, ansonsten die Arbeiten einzustellen. Erst als ein Bekannter der Geschädigten hinzukam und feststellte, dass die Arbeiten unsachgemäß und mangelhaft ausgeführt wurden, verließen die Dachdecker die Baustelle. Sie benutzten hierbei einen weißen Transporter mit polnischem Kennzeichen und der Aufschrift Dachdecker/Zimmerei.

Feiernde Jugendliche verwüsteten Vereinsgelände

Gemünden, OT Hofstetten. Am Sonntagmorgen wurde der Polizei eine Sachbeschädigung am Radweg bei Hofstetten mitgeteilt. Auf dem Gelände des Obst- und Gartenbauvereins Hofstetten, welches sich direkt am Radweg zwischen Hofstetten und Steinbach befindet, wurde eine Gedenktafel aus Stein umgeworfen. Außerdem wurden mehrere Begrenzungssteine herausgerissen und verlegt, sowie Äste von Sträuchern abgebrochen. Der Platz war total verwüstet. Es befanden sich Unmengen leerer und auch zerbrochener Bierflaschen auf dem Boden und dem Radweg. Bei der Überprüfung des örtlichen Campingplatzes konnte eine Gruppe Jugendlicher ausgemacht werden, welche gerade am Zusammenpacken waren. Dabei konnten u. a. auch Bierflaschen der gleichen Sorte festgestellt werden. Auf Nachfrage räumten die männlichen Jugendlichen im Alter von 15 bis 17 Jahren schließlich ein, für die Verwüstung verantwortlich zu sein. Sie machten sich unverzüglich auf den Weg und brachten alles wieder in Ordnung.

Mehrzweckhalle mit Graffiti beschmiert und versuchte Brandstiftung

Aura i. Sinngrund. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Aura die Mehrzweckhalle, die Dorfbrunnenfigur, sowie der Laternenmast vor der Freiwilligen Feuerwehr durch verschiedene Graffiti-Schmierereien beschmutzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt. Außerdem wird von einer versuchten Brandstiftung an der Mehrzweckhalle Aura in der Nacht vom 08./09. August ausgegangen. Hier wurden Zeitungen/Prospekte unter die Nebeneingangstüre der Mehrzweckhalle gestopft und angezündet. Glücklicherweise wurde alles nur angekogelt und es entstand im Innenraum kein Schaden. Bei den vermeintlichen Tätern handelt es sich vermutlich um Jugendliche, welche sich in den Abendstunden dort aufhielten. Die Bevölkerung wird daher gebeten, zukünftig diesbezüglich „die Augen offen zu halten" und gegebenenfalls den Bürgermeister der Gemeinde Aura bzw. die Polizei zu verständigen, falls irgendetwas Auffälliges beobachtet wird.

Pkw-Antenne entwendet

Gemünden, OT Wernfeld. Im Zeitraum von Freitagvormittag bis Samstagabend wurde die Antenne eines Pkw entwendet. Das Auto war im Innenhof eines Wohnanwesens im Heckenweg geparkt. Der Sachschaden wird auf ca. 10,- Euro beziffert. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Autofahrer touchierte Radfahrer - Schüler stürzte vom Rad

Gemünden. Am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr fuhr ein 13-jähriger Schüler mit seinem Fahrrad vom Parkplatz Duivenallee kommend die Zufahrt zur Mühltorstraße hoch. Hierbei kam ihm ein Autofahrer entgegen. Auf Höhe der öffentlichen Toiletten touchierte der Autofahrer mit seiner linken vorderen Fahrzeugseite den Radfahrer, welcher hierbei vom Rad stürzte. Ohne weiteres Handeln verließen beide Unfallbeteiligte die Unfallstelle.

Als der Junge zuhause den Sachverhalt erzählte, wurde die Polizei verständigt. Der 13-Jährige erlitt bei dem Sturz eine leichte Rötung am Arm. Der beteiligte Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410, zu melden.

Geparkten Pkw übersehen

Burgsinn. Am Sonntag gegen 13:45 Uhr parkte eine 66-jährige Autofahrerin ihren Pkw Renault am rechten Fahrbahnrand der Fellener Straße und befand sich außerhalb des Fahrzeugs.

Der 84-jährige Fahrer eines Pkw DaimlerChrysler befuhr die Fellener Straße, übersah aus Unachtsamkeit den geparkten Twingo, fuhr auf und schob den Renault dabei quer über die Fahrbahn. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 9.000,- Euro.

Geparkten Pkw touchiert

Gemünden. Am Freitagmorgen gegen 10:50 Uhr wollte ein 57-Jähriger mit einem Kleintransporter im Baumgartenweg an einem geparkten Pkw DaimlerChrysler vorbeifahren, als ein Lkw entgegenkam. Der 57-Jährige schätzte den Abstand zum parkenden Pkw falsch ein und stieß mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen die vordere linke Fahrzeugseite des Mercedes. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro.

Leitplanke touchiert

Karsbach, Lkr. Main-Spessart. Am Freitagmorgen gegen 10:00 Uhr fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der B 27 von Karsbach in Richtung Gössenheim. Kurz vor der Einfahrt nach Karsbach kam er aus Unachtsamkeit leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er die dortige Leitplanke. Ob an den 5 Leitplankenfeldern ein Schaden entstanden ist, muss noch durch die Straßenmeisterei überprüft werden. Am Pkw Daimler entstand geringer Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Rucksack verloren

Gemünden a. Main, OT Seifriedsburg, Lkr. Main-Spessart. Am Sonntag, im Zeitraum von 09:00 bis 16:00 Uhr, fuhr eine 52-jährige Frau mit ihrem Fahrrad auf diversen Feldwegen von Höllrich-Seifriedsburg-Aschenroth nach Michelau. In Michelau bemerkte sie, dass ihr kleiner Rucksack, in dem sich auch ihr Handy befand, wohl vom Gepäckträger gefallen war. Eine Nachsuche verlief bislang ergebnislos.

Wildunfälle

Gössenheim. Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr kam es zwischen Sachsenheim und Wernfeld zu einem Wildunfall. Ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhr die Staatsstraße 2301 und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein Reh auf die Straße lief. Das Reh verendete. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Gemünden. Am Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr befuhr eine 19-jährige Autofahrerin die Staatsstraße 2303 von Gemünden kommend in Fahrtrichtung Schaippach, als ein Reh auf die Straße sprang. Die Seat-Fahrerin erfasste das Wild mit der Fahrzeugfront. Das Tier überlebte den Zusammenstoß nicht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gemünden. Gegen 04:50 Uhr befuhr ein 45-jähriger Autofahrer die Kreisstraße MSP 11 von Hofstetten kommend in Fahrtrichtung Kleinwernfeld. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, welches die Straße querte. Das Reh verendete. Am Pkw VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Gräfendorf. Am Sonntagvormittag gegen 10:30 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer auf der Kreisstraße K17 von Burgsinn in Richtung Gräfendorf. Hierbei erfasst er ein Reh. Das Wild wurde hierbei getötet. Am Pkw BMW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

