Falschabbieger verursachte Auffahrunfall bei Gemünden

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr befuhr ein 43-jähriger Skoda-Fahrer die Staatsstraße 2303 von Karsbach in Fahrtrichtung Gemünden. An der Einmündung - Verlängerung des Leinischen Weges - bremste er stark ab und wollte links abbiegen, obwohl dies durch das Verkehrszeichen „Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus" untersagt ist. Während ein nachfolgender, 60-jähriger Ford-Fahrer gerade noch stark abbremsen konnte, schaffte es eine dahinter befindliche Golf-Fahrerin nicht mehr rechtzeitig und fuhr leicht auf das Heck des Pkw Ford auf. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro. Verletzt wurde niemand.

Sachbeschädigung durch Grafitti

Gemünden (Lkr. Main-Spessart). Im Zeitraum der vergangenen zwei Wochen wurden im gesamten Stadtgebiet immer wieder Graffiti-Schmierereien festgestellt. Eine 17-jährige Jugendliche und ein 18-Jähriger konnten zwischenzeitlich als Täter ermittelt werden. Die Schadenshöhe liegt vermutlich im vierstelligen Bereich.