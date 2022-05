Am 09.05.22, 17 Uhr, befuhr ein Radfahrer die Katharinenstraße. An der Ecke zur Kapellenstraße stürzte der Mann, offenbar wegen eines Bremsfehlers, über den Lenker seines Rades. Er erlitt Schürfwunden und wurde zur medizinischen Untersuchung in ein Klinikum gebracht.

Fahrten unter Drogeneinfluss

Klingenberg. Am Montag, im Verlaufe des Nachmittags, ist eine junge Frau in Klingenberg in der Alexander-Wiegand-Str. im Rahmen einer Verkehrskontrolle in ihrem Audi festgestellt worden. Hierbei wies die Frau drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte und Kokain. Auch in Sulzbach wurde ein junger Mann in seinem Pkw in der Hauptstraße mit drogentypischen Auffälligkeiten angehalten. Zur Beweissicherung wurde jeweils eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt. Beide Fahrzeuglenker erwarten ein Fahrverbot und ein erhebliches Bußgeld.