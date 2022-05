Fallendes Kranteil verletzt Arbeiter in Karlstein

Beim Aufbau eins Kranes auf einer Baustelle Am Kiesweg in Großwelzheim wurde ein Mitarbeiter einer Kranfirma von einem herunterfallenden Teil um 13.14 Uhr am Kopf getroffen. Der 35-jährige Mann war gerade damit beschäftigt ein Bolzen in das Kranfundament zu schlagen, als sich vermutlich durch die Erschütterung ein Teil im oberen Bereich des Krans löste und den Mann am Kopf traf. Der Arbeiter, welcher keinen erforderlichen Schutzhelm trug, zog sich eine Kopfplatzwunde zu und wurde ins Klinikum Aschaffenburg verbracht, welches er am gleichen Tag wieder verlassen konnte. Eine Fremdbeteiligung konnte ausgeschlossen werden, da sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine Person auf dem Kran befand. Glück für den Geschädigten, dass er sich keine schwereren Verletzungen bei dem Unfall zuzog.

Autofahrer schrammt Fahrschul-Gespann in Alzenau

Alzenau - Ein Fahrlehrer befuhr mit seiner 18-jährigen Fahrschülerin gegen 14.45 Uhr die Daimlerstraße. Als der VW Tiguan mit Anhänger an einem ordnungsgemäß rechts geparkten Bus vorbeifährt, fuhr ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer aus der hinteren Einfahrt des Parkplatzes am TOOM Baumarkt heraus und wollte in die Daimlerstraße in entgegengesetzter Richtung einbiegen. Beim Ausfahren stieß er mit seiner linken Vorderseite an den Anhänger des vorfahrtberechtigten Gespanns. Der Wagen des Unfallverursachers war durch den Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand hier ein Sachschaden von geschätzten 3.000 Euro. Am Anhänger der Fahrschule entstand nur geringer Sachschaden von nicht einmal 100 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Zwei Fensterscheiben in Mömbris eingeworfen

Mömbris - Am Freitag gegen 23:00 Uhr wurden in der Hüttenberger Straße in Mensengesäß an einer Rückseite eines Schuppens zwei Glasscheiben mit einem Stein eingeworfen. Der Schuppen gehört zu dem Anwesen einer Gaststätte und ein aufmerksamer Zeuge hätte die Tat beobachtete und hinterließ seine Personalien. Der Zeuge muss noch zum Tathergang befragt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300,- Euro.

Übernachtungsgast zur Fahndung ausgeschrieben

Kahl am Main - Gegen 23:10 Uhr wurde in der Sparkassenfiliale in der Hanauer Landstraße eine schlafende Person auf dem Boden vorgefunden. Der 23-jährige junge Mann erklärte der Polizeistreife, dass er ohne festen Wohnsitz sei und hier einfach nur übernachten wolle. Aufgrund der hohen Alkoholisierung und der doch kühlen Außentemperaturen wurde die Person in Polizeigewahrsam genommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,32 Promille. Eine Überprüfung der Person ergab eine aktuelle Fahndungsnotierung. Wegen mehrfachen „Erschleichen von Leistungen" war die Person u.a. zur Aufenthaltsermittlung vom Amtsgericht Borna ausgeschrieben. Nach „Ausnüchterung" und den weiteren erforderlichen polizeilichen Maßnahmen konnte die Person die Polizei in den frühen Morgenstunden wieder verlassen.

dc/Polizei Alzenau