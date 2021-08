Fahrzeugtüre in Lohr verkratzt

Der Skoda stand am Donnerstag im Weinbergweg, über Nacht in der Ostlandstraße und im Laufe des Freitag auf einem Firmenparkplatz in der Bgm.-Dr.-Nebel-Straße. Durch den Kratzer ist ein Schaden von ca. 750 Euro entstanden.

Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Geparkten Wagen angefahren

Am Freitagnachmittag stieß ein 62-jähriger Mann beim Rangieren auf dem Kundeparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rexrothstraße an einen geparkten Pkw. Der MAnn hatte bereits einen Zettel mit seiner Anschrift und seinem Kennzeichen am beschädigten Fahrzeug angebracht als zufällig eine Polizeistreife vorbeikam. Er bat die Streife um eine Unfallaufnahme. Der Bitte des Mannes wurde entsprochen. Nachdem der Mann sich überaus korrekt verhalten hatte, wurde auf eine Ahndung der Verkehrsordnungswidrigkeit verzichtet.

Am Geparkten entstand ein Schaden von ca. 100 Euro.

Reh getötet

Am Freitagabend fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW Golf von Lohr in Richtung Steinbach. Ca. 700 Meter vor dem Ortsschild Steinbach querte ein Reh die Fahrbahn und wurde vom Fahrzeug erfasst. Das Reh überlebte den Anstoß nicht. Der Schaden am Fahrzeug wird auf 500 Euro geschätzt.

vd/Polizei Lohr