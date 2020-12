Fahrzeugteile an Lohrer Autohaus gestohlen

Passanten teilten der Polizei am Sonntag gegen 15.30 Uhr mit, dass an einem BMW X5 und an einem Pkw BMW 118 jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen wurden. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Täter verschiedene Fahrzeugteile aus und an den Fahrzeugen entwendet haben. Der dabei entstandene Sach- und Beuteschaden konnte noch nicht genau beziffert werden, befindet sich aber eindeutig im fünfstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

Mountainbike in Lohr gestohlen

Lohr. In der Fischergasse in Lohr am Main wurde in der Zeit von 11.12. - 27.12.2020 ein Herren-Mountainbike der Marke Scott entwendet. Das anthrazitfarbene MTB befand sich in dieser Zeit in einem unverschlossenen Abstellraum, der sich Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses befindet. Der Wert des Fahrrades wird auf ca. 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lohr am Main entgegen.

dc/Meldungen der Polizei Lohr