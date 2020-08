Fahrzeuge in Kreuzwertheim und Esselbach beschädigt

Der schwarze VW Golf war den gesamten Tag über in der Fürstin-Margarete-Straße abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes wurde er möglicherweise mit einem scharfkantigen Stein zerkratzt.

Die Art der Beschädigung deutet auf ein Kind als Verursacher hin. Massiv beschädigt wurde ein Van im Verlauf der letzten eineinhalb Wochen in Kredenbach. Der weiße Citroen, Typ Jumper, war in der Spessartstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte das Fahrzeug rundum sowie Teile der Windschutzscheibe. Der Schaden wird mit mindestens 2500 Euro beziffert.

In beiden Fällen werden Hinweise an die Polizei Marktheidenfeld, T. 09391-9841-0, erbeten.

Glimpflich ging der Brand eines Traktors auf einem abgeernteten Feld in Bischbrunn aus. Ein Landwirt war mit seinem Bulldog der Markt Valtra mit Mulcharbeiten beschäftigt. Vermutlich hatten sich Staub und Strohreste im verdämmten Auspuffkasten auf der rechten Fahrzeugseite festgesetzt und sich entzündet und somit den Traktor und ca. 100 Quadratmeter des Stoppelackers in Brand gesetzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bischbrunn und Oberndorf hatten die Maschine sowie das Feld in kurzer Zeit abgelöscht. Der Schaden beläuft sich auf 2000-3000 Euro.