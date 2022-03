Fahrzeuge im Visier Krimineller in Dieburg und Schaafheim

Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sich die Kriminellen zwischen 3 Uhr und 3.30 Uhr an einem mit Keyless-Go ausgestatteten schwarzen BMW, Modell X5, zu schaffen. Dieser war in der Marie-Curie-Straße geparkt. Ihnen gelang es das Fahrzeug zu entwenden und damit in unbekannte Richtung zu flüchten. An dem schwarzen Wagen waren zum Zeitpunkt des Diebstahls die Kennzeichen "DI-AJ 2000" angebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge, rückte auch ein grauer Mercedes, der in der Lise-Meitner-Straße abgestellt war, im gleichen Tatzeitraum in das Visier der Autodiebe. Offenbar wurden die Kriminellen hier bei ihrem Vorhaben gestört.

Auch Dienstahl in Schaafheim

Wie der Polizei am Mittwochmorgen gemeldet wurde, entwendeten die Unbekannten zwischen 1 Uhr und 2 Uhr aus der Straße "Im Kappespfad" in Schaafheim einen weiteren schwarzen BMW mit den Kennzeichen "DA-LN 66".

Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss noch geprüft werden. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

stru/Polizei Darmstadt