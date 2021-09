Fahrzeuge aus Autohaus in Blankenbach gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Am Abend des 16.09.2021, zwischen 20.30 und 22.00 Uhr, entwendeten noch unbekannte Täter zwei Autos der Marke Opel von einem Autohaus in der Straße „Am Krähenstein". Die Tatverdächtigen fuhren nach bisherigen Erkenntnissen im Anschluss an die Tat über die angrenzende Staatsstraße 2305 in Richtung Schöllkrippen davon. Nach aktuellem Sachstand gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter mit mehr als zwei Personen agiert haben.



Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die zur benannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter Tel. 06021 / 857-1732 zu melden.