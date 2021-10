Unfallfluchten im Raum Marktheidenfeld: Fahrzeug und Gartenzaun angefahren

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

In Marktheidenfeld wurde am Mainkai ein schwarzer Mazda angefahren. Das Fahrzeug war in der Zeit von Samstagabend bis Sonntagabend auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Es wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher an der vorderen rechten Front beschädigt.

Ebenfalls noch unbekannt ist ein Unfallflüchtiger vom späten Sonntagnachmittag in Esselbacher Ortsteil Steinmark. Dort vernahm ein Anwohner gegen 17.20 Uhr einen „lauten Knall" im Außenbereich seines Wohnanwesens in der Straße Am Salzberg. Bei einer Nachschau stellte er fest, dass ein Fahrzeug seinen Gartenzaun umgefahren hatte. Fahrzeug und Fahrer hatten sich da schon aus dem Staub gemacht. Möglicherweise handelt es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen schwarzen Ford Fiesta. Die Polizei Marktheidenfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leitpfosten mutwillig herausgerissen

Marktheidenfeld. Ein Mitarbeiter des Stadtbauhofs stellte am Sonntagmorgen an der Altfelder Straße mehrere Leitpfosten fest, die aus den Verankerungen gerissen waren. Insgesamt waren neun Leitpfosten betroffen. Diese wurden im Anschluss auf die tieferliegende Bahnhofstraße geworfen. Der Schaden wird ebenfalls auf 500 Euro geschätzt.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter Tel. 09391-9841-0 bei der Polizei Marktheidenfeld zu melden.

mci / Quelle: Polizei Marktheidenfeld