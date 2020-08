Fahrzeug landet nach Ausweichmanöver in Obernburg auf dem Dach

Die junge Frau war von der Sonnenstraße in die Nibelungenstraße eingefahren und kam hierbei zu weit nach links. Hier streifte sie einen in der Sonnenstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi. Beim Ausweichmanöver schlug die Suzukifahrerin ihr Lenkrad zu stark ein und überschlug sich hierdurch mit ihrem Fahrzeug. Der Suzuki kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde beim Überschlag stark durchgerüttelt und begab sich in ärztliche Behandlung, ihr ebenfalls im Pkw befindlicher 6-jähriger Sohn blieb bei dem Unfall unverletzt.

Insgesamt entstand Sachschaden von ca. 13.000 Euro. Der Suzuki musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Unfallflüchtiger Audifahrer verursacht Sachschaden

Elsenfeld, Marienstraße Ein älterer Audifahrer hat am Montag Nachmittag gegen 15.15 Uhr in der Marienstraße einen dort in den Parkbuchten geparkten Pkw Skoda angefahren. Mehrere Zeugen beobachteten den Fahrer des Audi beim Ausparken vor der dortigen Apotheke, als er hierbei mit seinem Fahrzeug an dem Skoda hängenblieb. Der Fahrer des Audi hielt nach der Kollision nochmals kurz an, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand des abgelesenen Kennzeichens dürfte der aus dem Raum höchst stammende Fahrer zu ermitteln sein. Der von ihm angerichtete Sachschaden beträgt ca. 1200 Euro.

Paketdienstfahrer beschädigt Jägerzaun

Kleinwallstadt, Hofstetten, Am Holzbuckel Beim Rangieren hat ein noch unbekannter Paketdienstfahrer Am Holzbuckel einen Jägerzaun beschädigt. Der Paketbote war vom Besitzer des Anwesens beobachtet worden, wie er beim Rangieren zweimal rückwärts gegen den Jägerzaun stieß und hierbei mehrere Holzpfosten beschädigte. Der Fahrer war nach Angaben des Geschädigten noch ausgestiegen und hatte den entstandenen Schaden begutachtet, war dann aber mit dem Kommentar, die beiden Posten könne man wieder selbst richten, davongefahren. Dank des abgelesenen Kennzeichens dürfte der Unfallverursacher, der ca. 500 Euro Sachschaden anrichtete, zu ermitteln sein.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Kleinwallstadt, Bahnhofstraße Ein Großostheimer ist am Montag Vormittag einer Polizeistreife in der Ortsdurchfahrt Kleinwallstadt aufgefallen. Als die eingesetzte Streife den Mercedesfahrer überprüften, stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Den Schwarzfahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Amfetamin konsumiert-aus dem Verkehr gezogen

Klingenberg a.Main, Röllfeld, Rosenbergstraße Ein Frankfurter ist am Montag früh einer Streife mit seinem Pkw in der Rosenbergstraße aufgefallen. Bei seiner Überprüfung gegen 07.00 Uhr stellten die Beamten fest, dass der junge Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Sie ordneten daher eine Blutentnahme an. Der überprüfte VW-Fahrer räumte auf Vorhalt ein, Amfetaminkonsument zu sein. Aktenzeichen

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0