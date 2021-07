Fahrzeug in Lohr komplett zerkratzt

Das gesamte Fahrzeug wurde mittels eines spitzen Gegenstandes rundherum "zerkratzt". Der Suzuki stand im Tatzeitraum auf einem Besucherparkplatz des Bezirkskrankenhauses, in der Straße Am Sommerberg, unterhalb der Hausnummer 40. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Bislang ist kein Verursacher bekannt.

Geparkter Daimler beschädigt

Lohr. Am Freitag wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr, bis 14:00 Uhr, ein geparktes Fahrzeug im Glöserwiesenweg in Wombach beschädigt. Der Daimler konnte einen Unfallschaden am hinteren, linken, Kotflügel aufweisen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Joint aufgefunden

Lohr. Am Freitagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Lohr zunächst ein Streit vor einem Wohnanwesen in der Lindigsiedlung mitgeteilt. Vor Ort konnte bei dem 30-jährigen Anwohner des Anwesens ein Joint aufgefunden werden. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

vd/Polizei Lohr