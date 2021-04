Fahrzeug brennt in Mittelsinn aus

Gegen 14.10 Uhr wollte der 54-jährige Fahrer eines Mitsubishi-Geländewagens sein Fahrzeug betanken. Während er auf eine freie Zapfsäule wartete, bemerkte er hinter seinem Auto Rauch. Daraufhin fuhr er zur Seite in einen gefahrlosen Bereich. Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr brannte das Auto vollständig aus. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der wirtschaftliche Totalschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Betäubungsmittel aufgefunden: Burgsinn

Im Rahmen einer Personenkontrolle am Freitagabend gegen 21.45 Uhr fiel den Beamten eindeutiger Haschisch-Geruch auf. Die beiden Männer im Alter von 21 und 24 Jahren händigten den Beamten daraufhin freiwillig einen angerauchten Joint, mehrere Behältnisse mit Marihuana sowie Haschisch aus. Gegen die beiden Männer wird Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittel erstattet.

Wildunfälle: Gemünden

Am Sonntag gegen 21.00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die Staatsstraße 2303 von Schönau kommend in Richtung Gemünden. Ca. 100 m vor Beginn der Schrebergärten querte ein Reh die Straße. Der Autofahrer erfasste das Tier. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.



Am Freitagabend kam es auf der Kreisstraße MSP 19 zu einem Wildunfall. Gegen 23.00 Uhr befuhr ein 32-jähriger Autofahrer die Kreisstraße in Fahrtrichtung Ruppertshütten, als ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Am Mitsubishi wurde die Front beschädigt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter zur Nachsuche verständigt.

Sachbeschädigung: Gemünden

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen hat ein bislang unbekannter Täter an zwei Obstbäumchen einen Drahtschutz weggerissen und zwei fest eingeschlagene Holzpfähle, an denen die Bäumchen befestigt waren, herausgerissen und mitgenommen.

Das Grundstück, auf dem die Obstbäumchen stehen befindet sich in der Gemarkung „Schafäcker". Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30 Euro beziffert.



Wer hat etwas beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Polizei Gemünden/ienc