Fahrzeug auf Wiesenfelder Firmengelände verkratzt

Zwischen Freitag, 19:00 Uhr und Samstag, 06:30 Uhr wurde in der Hallgartenstraße der auf einem Firmengelände abgestellte Mercedes V-Klasse mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1.000,- Euro.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

Hausfassade in Stetten beschädigt und geflohen

Stetten, Ldkr. Main-Spessart. Von Montag bis Dienstag, 13:30 Uhr wurde Am Berg die Hausfassade durch ein Fahrzeug in der Höhe von 3,70 Metern beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 500,- Euro. Bei dem Verursacher dürfte es sich um einen Lkw gehandelt haben, jedoch hat sich der Fahrer entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Verfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet.

Die Polizeiinspektion Karlstadt bittet um Hinweise unter 09353/97410.

dc/Polizei Karlstadt