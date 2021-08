Fahruntüchtige Autofahrerin in Hundsbach

Am Mittwoch meldete ein Verkehrsteilnehmer gegen 15:30 Uhr telefonisch bei der Polizei, dass auf der Kreisstraße MSP 6 ein in Schlangenlinien fahrendes Auto in Richtung Hundsbach unterwegs sei. Bei einer Nachschau konnte von den Beamten der beschriebene Pkw Toyota zunächst nicht festgestellt werden, allerdings lagen zwischen Hundsbach und Obersfeld einige kleinere Fahrzeugteile an einem umgefahrenen Leitpfosten. Der Pkw, welcher den Schaden verursacht hatte, konnte dann in Sachserhof parkend gefunden werden. Die 62-jährige Fahrerin des Pkw befand sich in der Nähe auf einer Terrasse. Diese hatte vor der Fahrt verschiedene Medikamente eingenommen und zeigte deutliche Ausfallerscheinungen. Die Dame musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 700.- Euro.

dc/Meldung der Polizei Karlstadt