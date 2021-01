Fahrunterricht auf öffentlichem Kundenparkplatz

Einer Streifenbesatzung der PI Lohr am Main fiel am Mittwoch, gegen 14.00 Uhr, ein VW auf, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rexroth-straße in Lohr am Main seine Kreise zog. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 35-jährige Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Halter des Fahr-zeugs, der auf dem Beifahrersitz saß, versuchte der Dame offensichtlich auf dem Parkplatz Fahrunterricht zu geben.

Da es sich bei dem Kundenparkplatz jedoch um öffentlichen Verkehrsgrund handelt, kommt nun auf beide Personen eine Strafanzeige zu.

dc/Meldung der Polizei Lohr