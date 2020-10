Fahrübung ohne Führerschein in Karlstein

Bei der Überprüfung durch eine Streife wurde dort ein 23-jähriger Mann mit einem Leichtkraftrad angetroffen. Allerdings war der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und das Krad war weder zugelassen noch versichert. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde ein Skoda, der in der Rodenbacher Straße abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der flüchtige Verursacher hinterließ einen Schaden am vorderen linken Radlauf. (1.000 Euro).

Versuchter Einbruch in Ärztehaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchte ein Unbekannter in das Ärztehaus in der Bezirksstraße einzubrechen. Der Täter hatte versucht, die Glastür im Eingangsbereich gewaltsam zu öffnen, war aber bei seinem Vorhaben gescheitert. Der Sachschaden an der Tür beträgt geschätzte 300 Euro.

