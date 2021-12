Fahrten unter Drogeneinfluss

Aufgrund seines Verhaltens wurde bei einem Autofahrer in Großwallstadt am Sonntagabend ein Drogenvortest durchgeführt. Der Fahrer eines BMW war in der Quellenstraße zu einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Nachdem der Vortest positiv ausgefallen war, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Niedernberg. Am Sonntag um 13.30 Uhr war bereits beim Fahrer eines Renault Drogenkonsum aufgefallen. Er war im Heckenweg in Niedernberg kontrolliert worden. Auch bei ihm war eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt worden.

Polizei Obernburg/mm