Fahrten unter Alkoholeinfluss bei Klingenberg

Im Rahmen von Verkehrskontrollen wurden in der Nacht Mittwoch auf Donnerstag zwei betrunkene Autofahrer festgestellt. Bei einem Fahrer wurde in Klingenberg in der Straße „Im Tal", ein Atemwert von umgerechnet ca. 0,6 Promille gemessen. Bei einem weiteren Fahrer in Niedernberg wurden im Leerweg 1,5 Promille Atemalkoholkonzentration festgestellt. Bei beiden Fahrern wurde eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken durchgeführt.

Von einem Vereinsheim im Staudenweg wurde Montagnacht der dort angebrachte Defibrillator, ein medizinisches Notfallgerät, durch einen unbekannten Täter abgerissen und einige Meter weiter abgelegt. Das Gerät dürfe beschädigt sein. Es wird wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Nothilfemitteln ermittelt.

stru/Polizei Obernburg