Fahrt unter Drogeneinfluss während der Ausgangssperre

. Folglich wurde die Weiterfahrt unterbunden, der Fahrzeugschlüssel sichergestellt und eine Blutentnahme im Klinikum Main-Spessart durchgeführt.

Zusätzlich zur Anzeige wegen § 24a Straßenverkehrsgesetz erwarten den jungen Mann und seine Beifahrerin noch weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz, da sie sich nach 21 Uhr ohne triftigen Grund außerhalb ihrer Wohnung aufgehalten haben.

Frammersbach, Lkr. Main-Spessart. Am Montagnachmittag ereignete sich gegen 16:30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Spessartstraße in Frammersbach. Als ein Kraftomnibus an einer Haltestelle anhielt und Warnblinker einschaltete, hielt der hinter ihm fahrende VW Touran ebenfalls an. Dieser bemerkte jedoch nicht, dass der wiederum hinter ihm fahrende Opel-Fahrer sie beide überholt und scherte ebenfalls zum Überholen aus, als der Opel sich gerade auf seiner Höhe befand. Hierauf kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.