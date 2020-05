Fahrt unter Drogeneinfluss in Kleinwallstadt

Anwohner hatten mehrere verdächtige Personen am Waldrand oberhalb der Bergsporthalle gemeldet, die offensichtlich Betäubungsmittel konsumieren. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit kam der Polizeistreife ein Aschaffenburger Fahrzeug entgegen, in dem einige der Verdächtigen saßen. Bei der Überprüfung des Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Daher ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Bei einem weiteren Mitglied dieser Personengruppe konnten die Beamten noch eine geringe Menge Marihuana sicherstellen.

Sachbeschädigung im Bereich Wohnmobilstellplatz: Klingenberg

Zur Einladung Unbekannte haben im Bereich des Wohnmobil-Abstellplatzes zwei Absperrposten und Seile, die zur Abgrenzung des Platzes dienen, in der Zeit von 13.05.2020 15.30 - 14.05.2020 10.00 in den Main geworfen. Die noch unbekannten Täter beschädigten auch die Einfassung eines Absperrpostens. Insgesamt beträgt der angerichtete Sachschaden ca. 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg unter Tel. 06022/629-0